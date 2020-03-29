Депутат предлагает использовать новые виды общения власти с горожанами

Не так давно Глава Петрозаводска Ирина Мирошник призвала всех активно пользоваться новым программным продуктом, а именно платформой «Активный горожанин». Цифровая платформа «Активный горожанин» - это инструмент вовлечения жителей Петрозаводска в решение вопросов развития города. Главная цель его применения – улучшение качества жизни и качества управления городом за счет применения прозрачных современных технологий, проведения независимого рейтингового голосования. «Активный горожанин» запущен в январе 2020 года. Пять модулей портала предлагают различные форматы участия горожан в развитии Петрозаводска.

Пришло время, когда каждый петрозаводчанин может представить на обсуждение свое предложение, концепцию мероприятия или разработанный проект, направленные на развитие Петрозаводска.

«Сама жизнь нас заставляет искать новые формы взаимодействия. Электронные в том числе. И таким примером послужило создание платформы «Активный горожанин» в рамках проекта «Умный город»,

- констатировала Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник.

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