Путин подписал закон о многодневных выборах

Владимир Путин подписал закон о проведении выборов в России в течение нескольких дней. Документ опубликован на портале правовой информации.

Формат многодневного голосования в нашей стране будет распространяться и на местные, и на думские выборы. По решению избирательной комиссии голосование может быть организовано в течение трех дней.

При многодневном голосовании голоса будут подсчитываться после закрытия участков в последний день. Также сохраняется формат голосования на придомовых территориях вне зданий избиркомов.

Помимо прочего, проголосовать досрочно или по открепительным талонам на многодневных выборах будет нельзя.