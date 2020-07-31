31 июля 2020, 15:31
Путин подписал закон о многодневных выборах
Законодательно закреплена возможность голосовать на придомовых территориях
Владимир Путин подписал закон о проведении выборов в России в течение нескольких дней. Документ опубликован на портале правовой информации.
Формат многодневного голосования в нашей стране будет распространяться и на местные, и на думские выборы. По решению избирательной комиссии голосование может быть организовано в течение трех дней.
При многодневном голосовании голоса будут подсчитываться после закрытия участков в последний день. Также сохраняется формат голосования на придомовых территориях вне зданий избиркомов.
Помимо прочего, проголосовать досрочно или по открепительным талонам на многодневных выборах будет нельзя.