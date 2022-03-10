Путин поддержал внешнее управление в покидающих Россию компаниях

Президент Владимир Путин потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками, вводить внешнее управление, передает ТАСС.

«Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет»,

- сказал глава государства. По мнению президента, у властей для этого есть достаточно легальных и рыночных инструментов.

Президент подчеркнул, что права иностранных инвесторов и коллег, которые остаются работать, должны быть защищены. Владимир Путин попросил правительство, не упускать это из виду.

Ранее правительственная комиссия одобрила инициативу, предполагающую возможность национализации активов зарубежных компаний, покидающих российский рынок. В компаниях, более чем на четверть принадлежащих иностранным лицам из недружественных государств, предлагается по суду вводить внешнее управление, что должно «предупредить банкротство и сохранить рабочие места. При этом владелец может отказаться от внешнего управления, если возобновит работу или продаст долю при условии сохранения бизнеса и работников. Иначе суд на три месяца назначает временную администрацию, затем акции новой организации выставляют на торги, а старая ликвидируется. (фото скриншот)