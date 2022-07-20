Путешественникам из России дали совет при поездке в Финляндию

Туроператор «Интурист» напомнил путешественникам из России, как они могут расплачиваться за рубежом. Тем, кто собрался в Финляндию, нужно брать с собой наличную валюту или карту иностранного банка, пишет РИА Новости. Получить такую карту можно в Армении, Узбекистане или Белоруссии. В Европе российскую платежную карту «Мир» не принимают.

Туроператор напомнил, что в некоторых европейских странах принимают карту Union Pay. Сейчас по ней можно расплатиться в Греции и Кипре, но не везде. В компании отметили, что на Кипре терминалы, принимающие Union Pay, стали появляться в лобби пятизвездочных отелей.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта на долгий срок из-за пандемии. С 15 июля Россия сняла ковидные ограничения, еще раньше это сделала финская сторона. По сообщению издания, в первый день после открытия границы ее пересекли более пяти тысяч человек. (фото unsplash.com, Omid Armin)