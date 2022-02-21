Пункт тестирования на ковид открылся в Сортавале

В связи с большим количеством обращений по поводу организации пункта тестирования на коронавирус в Сортавальском районе такой пункт решили открыть. Его оборудовали на базе Сортавальской ЦРБ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В помещении сделали отдельный вход, здесь будут проводить исследования ПЦР и ИХА. Услуга платная, ею могут воспользоваться все желающие.

Охлопков напомнил, что нужно сначала уточнить, какой именно тест требуется для госпитализации, участия в мероприятиях, для предъявления работодателю и т.п. – ПЦР или ИХА.

Если он окажется положительным, нужно обратиться к врачу и проследить, чтобы информацию о диагнозе ввели в электронный регистр, оттуда эти данные поступят на «Госуслуги», где сформируют QR-код.