Пудожских школьников «утрамбовали», как сельдей в бочке

Текст: Татьяна Смирнова

Накануне весенних каникул администрации двух пудожских школ № 2 и № 3 объявили родителям, что учебный год школьники продолжат в здании Дома детского творчества, который когда-то был школой № 1. Причина – начинающийся одновременно капитальный ремонт зданий. Информация не стала новостью: еще в начале учебного года на общешкольных собраниях родителям сообщили о том, что на пудожские школы выделены средства. Но почему надо было затевать работы, не закончив учебный год? И как уместить почти 1,5 тысячи детей в небольшом здании, где нет необходимых для занятий условий, отсутствует столовая, и проблема с туалетами?

Эти вопросы родители пытались задать руководству учебных заведений, в том числе директору школы № 3, депутату ЗС РК Лисиной, Пудожской администрации, а местные активные ветераны обращались к главе города, педагогу Елене Гроль, но напрасно. На диалог с родителями никто не вышел. Местный паблик «Пудожский уезд», отреагировав на возмущенные высказывания граждан в соцсетях, предложил провести обсудить начавшийся в двух школах Пудожа ремонт, однако тут же убрал пост, видимо, испугавших негативных комментариев.

«Нам объявили, что четвертую четверть 2023 года дети будут учиться в две смены. Расписание составлено таким образом: в первую смену учатся начальные классы, остальные во вторую. Три недели распределены так: если ребёнок учился первую неделю очно, вторую он учится дистанционно, а на третьей - два дня очно, три дистанционно. И это притом, что в городе плохой интернет, и нет возможности нормальных онлайн уроков..."

"В итоге полторы недели детей учат родители по заданиям учителей. Про ковид забыли все, дети учатся в помещении дома творчества на двух этажах, а также в помещениях, которые в период эпидемии переформатировали в обсерватор",

- рассказывавют пудожане.

"Закономерно возникает вопрос: почему в школу № 3 до последнего времени родителей не пускали по причине ковида, но теперь первая смена детей отучится, уходит, и уже через 10-15 минут в этих же классах учится вторая смена. Санитарная обработка не проводится. На окнах нет штор, солнце слепит детей во время уроков, в классах жарко. Есть классы, где на окнах стоят старые рамы, которые много лет назад были признаны не соответствующими СанПиНу. Во многих классах отсутствуют даже полноценные доски, не говоря уже о проекторах и прочем оборудовании. А физкультура проходит на улице под аварийными тополями. Непонятно, проводилась ли обработка территории от клещей".

Карелия. XXI век. Классная доска

Уроки сокращены до 30 минут, отчего по мнению родителей также страдает учебный процесс. Вероятно, чтобы успеть освоить весь учебный материал, дети учатся и по субботам. Особенно нелегко приходится школьникам, которые живут в отдаленных населенных пунктах, где власть «оптимизировала» школы. В Пудож на учебу ездят дети из Стеклянного, Шалы, Бочилово, Авдеево и других поселков.

С питанием школьников тоже не все ладно – на обед учителя водят детей в ремонтируемую школу № 3, где, как говорят родители, ни руки не помыть, ни в туалет сходить. Не говоря о дороге – грязь и лужи. На питание отводится 50 минут.

Дорога, по которой дети идут в столовую

Из-за ремонта администрация сократила и учебный год: пудожские школьники выйдут на каникулы с 4 мая и дополнительный месяц будут предоставлены сами себе, поскольку с лагерями отдыха и полезным досугом, как известно, тоже большие проблемы.

«А ещё нам объявили, что после капитального ремонта школы № 3 родители должны покрасить классы за свой счёт. Активистами проводится сбор денежных средств. Примерная сумма сбора – 10 000 рублей с кабинета, – сообщают родители. – Насколько мы знаем, в другой школе никаких сборов не проводится и выделенных средств хватает на полноценный ремонт школы».

За комментарием мы обратились к министру образования РК Роману Голубеву, который согласился, что недоинформированность родителей имеет место, но заверил, что по 10 тысяч рублей с класса собирать никто не станет. Косметический ремонт кабинетов будет проводиться следующим этапом за счет республиканского бюджета.

На вопрос, почему детям не дали доучиться в привычных условиях, нам ответили, что контракт на ремонтные работы был заключен в марте. Поскольку это средства 2023 года, а завершить весь огромный объем работ за три месяца невозможно, их начали в апреле.

«Дискомфорта в связи с такими глобальными ремонтами, конечно, не избежать»,

– резюмировал министр.

Школа № 3 готовится к ремонту

Ответ на вопрос: зачем надо было закрывать на ремонт одновременно две школы Пудожа и буквально утрамбовывать детей, как селедку в бочке, нам никто не дал.

Напоследок можно порекомендовать родителям взять под контроль ход ремонтных работ, чтобы не оказалось так, что 1 сентября школьникам снова придется садиться за парты в доме творчества, откуда сейчас выведены все кружки, и детям негде проводить досуг.