Прощание с Анатолием Зильбером пройдет 28 апреля в Петрозаводске

Прощание с ученым с мировым именем Анатолием Зильбером состоится в Петрозаводске 28 апреля. Проститься с Зильбером можно будет в траурном зале №2 на улице Вольная с 12:00 до 14:00.

О смерти знаменитого реаниматолога сообщил накануне председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

Соболезнования принес министр здравоохранения региона Михаил Охлопков: «Анатолий Петрович был талантливым ученым, опытным врачом, человеком с высокой самоотдачей и преданностью делу. Он был самым знаменитым реаниматологом, основателем школы современного подхода к реаниматологии и анестезиологии в сочетании с физиологией и биохимией».