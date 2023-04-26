Роман Голубев рассказал о трудностях с организацией детского отдыха

О том, как Карелия планирует организовать летний отдых для детей, рассказал на заседании правительства министр образования и спорта республики Роман Голубев.

По его словам, нынешним летом оздоровительная кампания в республике должна охватить не менее девяти тысяч детей. На эти цели выделено 116 миллионов рублей, что соответствует уровню прошлого года.

Учитывая инфляцию, не трудно догадаться, что фактически снижается поддержка детского отдыха. Главным образом, детям придется оздоравливаться на территории пришкольных лагерей. Да и то с проблемами. В связи с капитальным ремонтом школ организация детских пришкольных лагерей, сообщил Голубев, будет ограничена в Пудожском, Суоярвском, Пряжинском районах. Голубев не исключил, что это создаст дополнительные сложности и охват детей летним отдыхом в республике будет снижен.

В Карелии остался только один стационарный детский лагерь в Лоухском районе «Полярный круг». Но он частный. Два лагеря труда и отдыха будут работать в Беломорском и Олонецком районах. Голубев сказал, что за пределами республики смогут отдохнуть 3,5 тысячи детей.

Предполагается за счет бюджетных средств приобрести 880 путевок в южные лагеря. Из них 431 путевка будет выделена детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Еще 449 путевок будут предоставлены детям, проживающими в Арктической зоне.

На базе Карельского кадетского корпуса планируется создать детско-юношеский центр. Проектная документация должна быть готова в июне 2023 года. Срок реализации проекта - 2025 год.

На базе лагеря «Старт» при поддержке Минспорта России создается круглогодичный детский спортивный оздоровительный центр. Есть план построить детский центр в Арктической зоне. Но пока речь идет о подготовке концессионного соглашения и выделении земельного участка компании, название которой в правительстве пока предпочитают не называть. // фото unsplash.com