Публикуем календарь стрижки волос на октябрь 2024 года

Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2024 года поможет выбрать наиболее подходящую дату для похода в парикмахерскую. Стригитесь только в удачные дни, и везение вас не покинет, а несчастья обойдут стороной!

Источник: календарь-стрижек.рф

1 октября. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

2 октября. Перенесите визит к парикмахеру на другой день.

3 октября. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

4 октября. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

5 октября. Не стригитесь, чтобы не навлечь на себя болезни из-за дисбаланса энергий.

6 октября. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

7 октября. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.

8 октября. Сделав стрижку, вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

9 октября. Избегайте посещения парикмахерской, дабы не нажить врагов и недоброжелателей.

10 октября. Новая прическа привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.

11 октября. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

12 октября. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

13 октября. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

14 октября. Стрижка может привлечь в вашу жизнь в вашу жизнь нежелательные события.

15 октября. После визита к парикмахеру вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

16 октября. Прекрасный день для стрижки. Вы станете более удачливым человеком, результаты не заставят себя ждать.

17 октября. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

18 октября. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

19 октября. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

20 октября. Посетив парикмахерскую, есть опасность вызвать ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

21 октября. День благоприятен для стрижки.

22 октября. Изменив прическу, вы можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

23 октября. День хорош для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее.

24 октября. После визита к парикмахеру вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

25 октября. Новая прическа сделает ваше лицо красивее и выразительнее.

26 октября. Стрижка привлечет в вашу жизни болезни и несчастья.

27 октября. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

28 октября. Новая прическа принесет вам счастье.

29 октября. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

30 октября. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится. // Фото: piqsels.com