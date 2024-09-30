Публикуем календарь стрижки волос на октябрь 2024 года
Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2024 года поможет выбрать наиболее подходящую дату для похода в парикмахерскую. Стригитесь только в удачные дни, и везение вас не покинет, а несчастья обойдут стороной!
Источник: календарь-стрижек.рф
1 октября. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
2 октября. Перенесите визит к парикмахеру на другой день.
3 октября. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
4 октября. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
5 октября. Не стригитесь, чтобы не навлечь на себя болезни из-за дисбаланса энергий.
6 октября. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
7 октября. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.
8 октября. Сделав стрижку, вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
9 октября. Избегайте посещения парикмахерской, дабы не нажить врагов и недоброжелателей.
10 октября. Новая прическа привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.
11 октября. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.
12 октября. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
13 октября. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
14 октября. Стрижка может привлечь в вашу жизнь в вашу жизнь нежелательные события.
15 октября. После визита к парикмахеру вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
16 октября. Прекрасный день для стрижки. Вы станете более удачливым человеком, результаты не заставят себя ждать.
17 октября. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
18 октября. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
19 октября. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.
20 октября. Посетив парикмахерскую, есть опасность вызвать ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
21 октября. День благоприятен для стрижки.
22 октября. Изменив прическу, вы можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.
23 октября. День хорош для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее.
24 октября. После визита к парикмахеру вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
25 октября. Новая прическа сделает ваше лицо красивее и выразительнее.
26 октября. Стрижка привлечет в вашу жизни болезни и несчастья.
27 октября. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
28 октября. Новая прическа принесет вам счастье.
29 октября. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.
30 октября. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится. // Фото: piqsels.com