Психологи рассказали, что делать, если девушка не пришла на свидание

Вы не спали несколько ночей, планируя первую встречу, прогулки по городу и неторопливые разговоры. Надели костюм и купили цветы. Продумали маршрут и даже выбрали точку на карте для первого поцелуя. Прождали час в установленном месте с бьющимся сердцем. А она…

Просто не пришла и даже не предупредила вас о своем отсутствии. Стоит ли прекращать так и не начавшиеся отношения? Или следует дать даме второй шанс?

Опытные психологи считают, что в любой ситуации не следует делать поспешных выводов и разобраться, чтобы не совершить необдуманных поступков.

Причин того, что девушка не пришла, может быть очень много, например, она приболела или очень устала на работе. Или произошла непредвиденная ситуация —неожиданно попросили о помощи родители, заболел любимый кот, в доме произошла утечка газа, или квартиру затопили соседи сверху.

Девушка могла передумать встречаться. Вас опередил более настойчивый и интересный кавалер. А позвонить вам и отказаться от намеченного свидания у дамы не хватило смелости или она не посчитала нужным. У девушки могла оказаться "девичья" память, и она забыла о данном вам обещании. Звонить с извинениями готова не каждая дама.

Ваша леди могла опоздать из-за тщательных сборов. Наряд, макияж, прическа – все это могло затянуться на час и более.

Также допустим вариант, что с ее телефоном что-то произошло, и она не смогла вас предупредить и сообщить об изменении своих планов.

И это далеко не все варианты. Все может быть. Все перечисленные случаи имеют место в жизни. Однако иногда они становятся прикрытием невнимательности и пренебрежения к другому человеку. Поэтому ситуация требует детального разбирательства и соответствующих выводов.

Что делать, если девушка не пришла на свидание и не выходит на связь?

Для начала, конечно, позвоните ей. Если она не берет трубку, возможно, случилось что-то серьезное. Напишите ей смс. Если ответного звонка или сообщения не поступило, ненавязчиво напишите на следующий день и попросите выйти на связь без выражения недовольства о сорванной встрече.

Если долгожданный абонент ответил, корректно поздоровайтесь и в сдержанно-шутливой форме напомните о вчерашней встрече. Выслушайте ответ. Постарайтесь найти в себе силы принять нелицеприятный отказ в дальнейшем общении или простить даму за ее невнимательность.

Постарайтесь назначать следующее свидание заблаговременно и с учетом графика учебы или работы девушки. Не поленитесь в день свидания отправить сообщение с пожеланием доброго дня и напоминанием о встрече.

Психологи советуют: решение, как реагировать на несостоявшееся свидание, нужно принимать на холодную голову. Если причина неявки серьезна, сразу и без нотаций предложите помощь. Если же дама оказалась рассеянной и даже не попросила прощения, возможно, у ваших отношений нет перспективы.

Чего категорически не делать

Если в вашей душе теплится надежда на восстановление отношений после неудачного старта, то не надо :

Совершать сто звонков на ее телефон при отсутствии ответа с той стороны. Такая навязчивость только раздражает и подсказывает, что дальнейшее общение ни к чему.

Выяснять отношения по телефону на улице или в общественном месте, обвинять даму во всех смертных грехах без предоставления ей права на объяснение и извинение.

Навязчивость и агрессия – лучший способ свернуть отношения. Поэтому будьте сдержаны в эмоциях, если девушка вам интересна и небезразлична, и вы рассчитываете на продолжение романтического общения.

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