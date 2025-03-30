Пряжинский школьник - в финале конкурса «Дежурный по планете»

Школьник из Пряжи Андрей Евсеев примет участие в финале всероссийского конкурса «Дежурный по планете», сообщает сайт ПетрГУ.

Уже несколько лет в России проводится конкурс «Дежурный по планете». На программу, объединяющую технологические конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса, в этом году было подано более 9000 заявок из 89 регионов России.

Андрей успешно прошел первые три этапа: тестирование, выполнение практической работы по лесным картам и представление своего проекта с использованием геоинформационных технологий. Наиболее сложным был третий, где Андрей предоставил свой проект на тему «Лесоклиматический эксперимент по выращиванию дуба черешчатого (quércus róbur) в условиях таежной зоны».

К успеху школьника готовили как школьные педагоги, так и преподаватели ПетрГУ.

В итоге Андрей занял 4 место среди 200 участников и поедет в Республику Татарстан, где на базе регионального центра по работе с одаренными детьми и молодежью «Университет Талантов» будет проведен финал конкурса.

Организаторами программы «Дежурный по планете» выступают Фонд содействия инновациям, «Роскосмос», фонд «Талант и успех», Сколковский институт науки и технологий при поддержке Министерства науки и высшего образования и Университета Талантов.