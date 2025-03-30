Анна Лопаткина рассказала о работе Народного фронта в Карелии

Руководитель Народного фронта в Карелии Анна Лопаткина стала участницей телевизионного проекта «От первого лица». Она рассказала о работе общественного движения, главные задачи которого сейчас сосредоточены на помощи бойцам СВО.

Только за прошлый год жители Карелии связали и принесли на сборный пункт Народного фронта три тысячи теплых носков для бойцов СВО. Это самый крупный гуманитарный проект, который уже три года работает по всей стране и, в том числе, в Карелии.

Народный фронт открыл региональный счет для сбора средств, на который уже поступило 6 млн рублей. На эти средства бойцам по запросам закупили рации, бинокли, квадрокоптеры. Руководители гостиниц привозят на пункт одеяла, покрывала, матрасы, фермеры - сало, варенье, мед.

Вместе с Автотранспортным колледжем волонтеры Народного фронта отремонтировали десять автомобилей, которые были отправлены на передовую. Работа продолжается. Каждый день идут сборы. Все посылки вписывают в акты, с которыми уезжает помощь. Народному фронту важно работать прозрачно, чтобы люди точно знали, что все дошло до бойцов.

Решают волонтеры НФ и гражданские вопросы. Например, удалось за несколько лет добиться выделения денег на капитальный ремонт моста в Юшкозеро - это порядка 30 млн рублей.

Рассказала Анна Лопаткина и о том, почему после перерыва вернулась к практике моржевания. Недавно она участвовала в соревнованиях, которые проходили в Мурманске - было четыре заплыва, и она получила четыре серебряных медали. Призналась, что ни в одном спорте не получает того удовольствия, как от плавания в холодной воде. // Видео: телеканал "Ника плюс".