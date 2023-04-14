Прямой перелет Петрозаводск-Минск: в Беларуси обсуждают перспективу

14 апреля - первый день работы международной выставки туруслуг «Отдых-2023» в Минске. Карелия представлена на форуме делегацией из 20 человек, в состав которой вошли заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Михаил Трифонов, представители туроператоров, сотрудники Информационно-туристского центра.

Участники отмечают, что стенд Карелии является одним из самых красочных и сопровождается живым исполнением песен о нашей республике. Представители республики уже обсудили перспективу прямого авиасообщения между Петрозаводском и столицей Беларуси.

По словам организаторов, выставка-ярмарка – это не просто площадка для присматривания пляжных туров и путевок в санатории, а место для глобального выбора типа и направления предстоящего отдыха.

В этом году на выставке «Отдых-2023» запланирована насыщенная деловая программа: круглые столы, семинары, практические кейсы и презентации, которые позволят всем участникам и гостям форума найти ответы на многие актуальные вопросы.

«В день открытия выставки мы также обсудили перспективу прямого авиасообщения между Петрозаводском и Минском – коллеги из Беларуси заинтересовались данным предложением»,

– рассказал заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Михаил Трифонов.

Сегодня на выставке работают 270 экспонентов из 9 стран. Из привычных зарубежных направлений представлены Болгария и Республика Беларусь. Новых или относительно новых куда больше: среди них – Узбекистан, Пакистан, Грузия, Венесуэла, Куба, Палестина. Россию представляют 11 регионов. // фото: пресс-служба правительства Карелии