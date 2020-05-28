Проводится проверка по факту гибели женщины в Петрозаводске

Следственный комитет проводит проверку после гибели женщины на пожаре минувшей ночью. Трагедия случилась в Петрозаводске.

Как мы уже сообщали ранее, в ночь на 28 мая пожар произошел в двухквартирном деревянном доме на Вытегорском шоссе. При тушении огня в одной из квартир было найдено тело женщины, которая там жила. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливает следствие.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели человека, сообщили в СК.