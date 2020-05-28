Серьезный пожар полыхал на севере Карелии

Вечером 27 мая в Кеми произошел серьезный пожар. Огонь вспыхнул в 18:34 около жилого дома на улице Калинина. Загорелись хозяйственные постройки, сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На месте работали три единицы техники и девять сотрудников районного отряда противопожарной службы. В 19:50 с огнем удалось справиться.

В госкомитете отметили, что это далеко не первый случай пожаров в хозпостройках в республике. Жителей Карелии попросили внимательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно рядом с деревянными строениями.