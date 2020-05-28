28 мая 2020, 18:10
Больше 40 работников предприятия остались без зарплаты в Карелии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты денег сотрудникам одной из фирм, работавшим в Кондопожском районе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам петрозаводской фирмы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в этом году руководство компании не выплатило зарплату 41 работнику, которые трудились в Кондопожском районе. Общая сумма задолженности составила не менее 3,4 миллиона рублей.
Сейчас идет активное расследование дела и принимаются меры по восстановлению прав работников. Коммерсантам грозит до 3 лет лишения свободы.