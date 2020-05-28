Житель Ленобласти похитил из автомашины вещи ее владельца

В отношении молодого жителя Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту кражи. 18-летнему юноше приглянулось имущество автовладельца проживающего в Олонецком районе.

Из машины 34-летнего мужчины исчезли аккумуляторы, стяжные ремни, музыкальные колонки и набор гаечных ключей. Общая сумма украденного составила 7 750 рублей.

Подозреваемый намеревался продать похищенное, но ему помешали правоохранители. Имущество изъяли и вернут его владельцу. Возбуждено уголовное дело.