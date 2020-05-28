Жителя Карелии будут судить за угон УАЗа

Житель Питкяранты лишился своего автомобиля марки УАЗ после посиделок с коллегами. Вскоре выяснилось, что машину угнал один из его подчиненных, сообщает МВД.

Оказалось, что один из сотрудников бригады частного предпринимателя не только прокатился на УАЗе, но и попал в ДТП. Мужчина испугался и бросил машину на дороге. Инцидент произошел в Медвежьегорском районе, где коллеги решили устроить застолье в арендованном доме.

Хозяин автомобиля рассказал, что подозреваемый во время праздника отлучился, сообщив после этого о пропаже машины. Тот сообщил, что увидел ее на трассе со следами повреждений - автомобиль был перевернут.

Стражи порядка выяснили, что именно этот работник и был причастен к угону. Мужчина решил прокатиться на чужом автомобиле и незаметно вытащил ключи из кармана куртки водителя. Теперь ему грозит не только уголовная ответственность, но и «административка» за оставление места аварии.