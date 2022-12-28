Проведенные зимой работы по благоустройству проверят весной

С наступлением весны специалисты городской администрации совместно с подрядчиками проинспектируют состояние объектов, на которых проводились ремонтные работы по благоустройству в осенне-зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выявленные после зимней эксплуатации дефекты подрядчики будут обязаны устранить в рамках контрактов либо гарантийных обязательств. Как отметили в администрации, это касается, например, установки новых опор освещения на Пограничной улице. На сегодняшний день оборудование на объекте полностью смонтировано и подключено. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что на месте потребуется выровнять грунт после прокладки кабеля.

Коммунальщики будут обязаны полностью восстановить территории после зимних разрытий до 15 июня. До этого момента они должны обеспечивать безопасность горожан.