Жителей Карелии проконсультируют по капремонту и переселению

В Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии 29 декабря с 16.00 до 17.00 будет работать горячая линия.

«Жители Карелии смогут задать специалистам вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, а также по переселению из аварийного жилья, прохождения отопительного сезона, реализации региональных целевых программ и другие»,

- сообщили в ведомстве.

Информацию на волнующие вопросы можно получить по номеру телефона: 8 (8142) 78-51-57. // Фото: pxhere.