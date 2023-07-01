Провал образовался на перекрестке на Зареке

О неожиданном препятствии на дороге предупредили автомобилистов. Дефект образовался на днях на Зареке в Петрозаводске.

Как отмечают в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», провал на перекрестке улицы Луначарского и проспекта Невского пока небольшой.

Информацию о повреждении направили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Водителей призвали к осторожности. // фото примерного расположения провала