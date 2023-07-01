01 июля 2023, 09:37
Провал образовался на перекрестке на Зареке
Дефект пока небольшой, но осторожность не помешает
О неожиданном препятствии на дороге предупредили автомобилистов. Дефект образовался на днях на Зареке в Петрозаводске.
Как отмечают в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», провал на перекрестке улицы Луначарского и проспекта Невского пока небольшой.
Информацию о повреждении направили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Водителей призвали к осторожности. // фото примерного расположения провала