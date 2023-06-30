Два медведя оставили послание на лесной почте

Два медведя попали в кадр фотоловушки на севере Карелии. Один хозяин леса помельче, другой покрупнее.

Оба поднимались на задние лапы, облокачивались на сосну и в танце чесали спину, оставляя послание. На видео даже слышно, как хозяева леса фыркают от удовольствия.

«С разницей в полчаса в кадре видеоловушки появились два медведя. Оба оставили свои послания на излюбленном чесальном дереве – лесной почте для всех обитателей», - сказано в сообщении паблика костомукшского заповедника. // фото скриншот