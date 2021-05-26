Прошла ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Служба занятости населения провела специализированную ярмарку вакансий для жителей республики с ограниченными возможностями здоровья, сообщает сайт правительства Карелии.

Работодатели представили для граждан с инвалидностью 31 рабочее место и в ходе ярмарки пригласили на собеседование для дальнейшего решения вопроса трудоустройства 13 соискателей.

Гарантированные рабочие места для людей с инвалидностью были заявлены АО «Петрозаводский хлебокомбинат-1», АО «Почта России», Петрозаводский Почтамт УФПС РК, ООО «Лотос-Проф», ООО «Лотос-Кадры», ООО «Торговая фирма «Лотос», ООО «Сигма-Сити», ПМУП «Городской транспорт» и другие.

По закону работодателям, численность работников у которых превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 4% среднесписочной численности коллектива. Если численность работников составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3% среднесписочной численности.

В настоящее время в Карелии 536 работодателей заявили 1667 рабочих мест в счет установленной квоты, на которые трудоустроен 1091 человек, что на 55 больше, чем в прошлом году. Предлагаются такие вакансии, как консультант, техник, врач, менеджер, инженер, фармацевт, водитель автомобиля, учитель, преподаватель, а также дворник, оператор связи, почтальон, уборщик производственных и служебных помещений, кондуктор.

На сегодняшний день Управление труда и занятости подготовило законопроект о внесении изменений в законодательство о квотировании рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья. За критерий выполнения квоты предложено брать сам факт трудоустройства инвалида, то есть оформление с ним трудовых отношений, а не только заявленную вакансию.

Вторым изменением в региональный закон о квотировании может стать возможность работодателям исполнять свою обязанность по трудоустройству инвалидов, в случае, если у них в организации или на производстве нет подходящих мест, – через аренду рабочих мест в другой организации, в том числе некоммерческой или общественной организации инвалидов.

С вакансиями для людей с инвалидностью можно ознакомиться по ссылке. // Фото: gov.karelia.ru