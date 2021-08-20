Пропавшую под Смоленском 1,5-годовалую девочку через 4 дня нашли живой

В Смоленской области почти через четыре дня после исчезновения нашли живой полуторагодовалую девочку. Люда пропала в глухом лесу, где нет мобильной связи. Малышку искали больше тысячи человек, а нашел московский волонтер, передает telegram-канал «112»

Девочка 17 августа пропала со двора дома, где играла с четырехлетней сестренкой. Мама ненадолго отлучилась к соседке, дочки вскоре пошли за ней.

Дом расположен на краю леса, по пути младшая девочка исчезла. Ее сразу стали искать, создали оперативный штаб, лес прочесывали полицейские, военные и волонтеры.

В пятницу, 20 августа, стало известно, что малышку нашли живой. Ее обнаружил московский поисковик в четырех километрах от места пропажи. Девочка была в сознании и сама отозвалась на его голос.

Однако она сильно замерзла, обезвожена, ребенка покусали комары, Люда поцарапалась о ветки. Малышку передали маме, которая плакала от счастья. Сейчас девочку обследуют врачи и оказывают ей медицинскую помощь. // Фото: telegram-канал «112»