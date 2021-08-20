Трассу «Кола» в очередной раз перекроют из-за яхты

Автомобили и поезда не смогут двигаться по федеральной трассе «Кола» 22 августа, в воскресенье. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что дорогу перекроют из-за разведения моста.

Движение полностью остановят с 11:10 до 13:10 в указанный день. В это время вниз по реке Свирь пойдет яхта DIRLANDA.

Поскольку максимальный высотный габарит судна составляет 16,5 метра, мост через реку придется развести.

Напомним, он расположен рядом с Лодейным Полем в Ленинградской области. Фото: Wikimapia