Пропавшую девушку из Петрозаводска нашли спустя полторы недели

Пропавшая 28 марта 15-летняя петрозаводчанка найдена. Криминальной составляющей в исчезновении девушки нет, об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, девушка-подросток была объявлена в розыск 31 марта. Сообщалось, что она могла уехать в Санкт-Петербург.

В полиции не уточнили, где и при каких обстоятельствах пропавшая была обнаружена. В МВД поблагодарили СМИ за распространение информации, а жителей Карелии и Петербурга - за оказанную помощь.