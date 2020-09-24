Пропавший в Петрозаводске подросток найден

Полиция разыскала пропавшего в Петрозаводске подростка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, 15-летний молодой человек ушел из дома на улице Коммунистов в школу утром 22 сентября и не вернулся. Юноша был объявлен в розыск.

В полиции не уточнили, где все это время пропадал молодой человек. В МВД поблагодарили СМИ и жителей Петрозаводска за помощь в распространении информации о пропавшем.