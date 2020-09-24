В Карелии работники фирмы выбивали свою зарплату с помощью Следкома

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению руководства одной из фирм Кондопоги в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, работодатель не выплачивал зарплату и иные предусмотренные законом выплаты 4 работникам. Сумма задолженности превысила 300 тысяч рублей. При этом, деньги на зарплату сотрудникам у руководства компании были.

В результате проведенных следственных мероприятий долги по зарплате перед работниками были погашены в полном объеме.