Столкновение двух автомобилей в Петрозаводске попало на видео

23 сентября в 15:47 на пересечении улиц Шотмана и Сорокской в Петрозаводске произошло ДТП. Авария попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как грузовик решил пропустить легковой автомобиль, выполнявший левый поворот. Эта услуга, однако, оказалась медвежьей - при совершении поворота легковушка столкнулась с другим автомобилем, ехавшим в прямом направлении.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.