24 сентября 2020, 07:27
Столкновение двух автомобилей в Петрозаводске попало на видео
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Шотмана
23 сентября в 15:47 на пересечении улиц Шотмана и Сорокской в Петрозаводске произошло ДТП. Авария попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как грузовик решил пропустить легковой автомобиль, выполнявший левый поворот. Эта услуга, однако, оказалась медвежьей - при совершении поворота легковушка столкнулась с другим автомобилем, ехавшим в прямом направлении.
В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.