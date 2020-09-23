Очевидцы сообщают о пожаре на Невском проспекте в Петрозаводске

Сегодня вечером в Петрозаводске произошел пожар многоэтажном доме по адресу проспект Александра Невского, 70. Об этом рассказали нашему порталу очевидец происшествия.

«Загорелось жилое помещение. Прибывшие спасатели вывели жильцов из горящего здания на втором этаже через балкон. Причиной возникновения пожара могла стать непотушенная сигарета. На взрыв газа не похоже. На место происшествия прибыли также наряд полиции и карета скорой медицинской помощи»,

– пишет он.

Автор сообщения утверждает, что все вроде живые.

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