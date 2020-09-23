Пять водителей подвергли опасности детей в Петрозаводске

Инспекторы ГИБДД в рамках профилактического мероприятия «Неделя безопасности» проверили, как петрозаводские автомобилисты перевозят детей.

Сплошные проверки прошли утром возле детских садов №5 и 8 на Древлянке в Петрозаводске. Менее чем за час дорожные полицейские зафиксировали пять нарушений, рассказали в ГИБДД.

Водители перевозили юных пассажиров, не достигших семи лет, без специальных детских удерживающих устройств. С нарушителями провели профилактические беседы, напомнили о необходимости создать комфортные и безопасные в соответствии с ПДД условия для перевозки ребенка.

Фото: Госавтоинспекция Карелии