Пропавший кот вернулся к хозяйке через семь лет

Рождественское чудо произошло в Англии. Кот Бутс исчез в 2017 году, но вернулся к семье в этом году.

После исчезновения любимца семья сменила место жительства и пребывала в уверенности, что больше не увидит питомца. Но оказалось, что жители нового района многие годы подкармливали кота. Однажды о нем сообщили в королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, сообщает «Газета.Ru». Кота поймали в ловушку, просканировали чип в животном и узнали данные о его владельцах.

Хозяйка кота призналась, что семья пережила настоящее горе, а теперь счастлива, что он вернулся спустя семь лет.

Женщина поблагодарила волонтеров за помощь в воссоединении с питомцем. // фото unsplash.com