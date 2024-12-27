27 декабря 2024, 20:50
Пропавший кот вернулся к хозяйке через семь лет
Владельцев кота Бутса нашли благодаря чипу в животном
Рождественское чудо произошло в Англии. Кот Бутс исчез в 2017 году, но вернулся к семье в этом году.
После исчезновения любимца семья сменила место жительства и пребывала в уверенности, что больше не увидит питомца. Но оказалось, что жители нового района многие годы подкармливали кота. Однажды о нем сообщили в королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, сообщает «Газета.Ru». Кота поймали в ловушку, просканировали чип в животном и узнали данные о его владельцах.
Хозяйка кота призналась, что семья пережила настоящее горе, а теперь счастлива, что он вернулся спустя семь лет.
Женщина поблагодарила волонтеров за помощь в воссоединении с питомцем. // фото unsplash.com