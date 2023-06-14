Пропавший кот вернулся к хозяевам спустя 11 лет

Семья из США смогла найти пропавшего 11 лет назад кота. Об этом сообщает издание Fox 35 Orlando.

Отмечается, что сотрудница службы защиты животных получила сообщение о попавшем в приют больном коте. У него нашли микрочип, но записанные на него регистрационные данные давно устарели. Там был указан номер телефона хозяев, но тот оказался недоступен. Тем не менее, работница нашла актуальный номер хозяйки и отправила ей сообщение с описанием кота и адрес, где его можно забрать.

Спустя несколько часов хозяйка уже была в приюте. Она была шокирована, увидев своего любимца, пропавшего 11 лет назад.

Американка рассказала, что кота зовут Дерек. Когда он пропал, семья была опечалена, но с тех пор прошло очень много времени. Теперь Дерек вернулся домой и отлично ладит с другим живущим в семье котом по кличке Седрик. // Фото: unsplash.com