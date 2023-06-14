Врач назвала продлевающий жизнь продукт

Употребление фасоли и других бобовых помогает продлить жизнь. Об этом рассказала диетолог Меган Росси, слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперт объяснила пользу бобовых, сославшись на результаты исследования. Так, в этих продуктах содержатся пребиотические волокна, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике. Росси посоветовала есть фасоль каждый день тем, кто стремится к долголетию.

Диетолог признала, что употребление бобовых иногда приводит к вздутию живота и метеоризму. При этом, если включить эту еду в рацион на регулярной основе, неприятные признаки будут проявляться реже, поскольку организм привыкнет переваривать бобовые. // Фото: unsplash.com