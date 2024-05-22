Пропавшего на Шотозере мужчину продолжают искать

Во вторник, 21 мая, волонтеры снова искали на озере Шотозеро пропавшего рыбака. Об этом сообщили в паблике ПСО «Длинный берег».

На озере работали пять лодок. Была пройдена береговая линия с двух сторон. Поиски результата не дали. Пропавший рыбак не найден.

Напомним, что двое жителей поселка Новые Пески пропали в Пряжинском районе 2 мая. После того, как рыбаки перестали выходить на связь, их родственники обратились за помощью к правоохранителям. 13 мая было найдено тело 68-летнего мужчины. Поиски 42-летнего рыбака продолжаются. // Фото «Петрозаводск говорит»