22 мая 2024, 07:16
Пропавшего на Шотозере мужчину продолжают искать
Во вторник волонтеры снова работали на Шотозере, но не смогли найти исчезнувшего рыбака
Во вторник, 21 мая, волонтеры снова искали на озере Шотозеро пропавшего рыбака. Об этом сообщили в паблике ПСО «Длинный берег».
На озере работали пять лодок. Была пройдена береговая линия с двух сторон. Поиски результата не дали. Пропавший рыбак не найден.
Напомним, что двое жителей поселка Новые Пески пропали в Пряжинском районе 2 мая. После того, как рыбаки перестали выходить на связь, их родственники обратились за помощью к правоохранителям. 13 мая было найдено тело 68-летнего мужчины. Поиски 42-летнего рыбака продолжаются. // Фото «Петрозаводск говорит»