Найдено тело одного из пропавших на Шотозере рыбаков

На Шотозере найдено тело одного из пропавших в начале мая рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, сегодня из воды было поднято тело 68-летнего мужчины, который ранее считался пропавшим без вести. Также найдены предметы одежды и весла от лодки рыбаков. Местонахождение 42-летнего пропавшего мужчины не установлено. Его поиски продолжаются.

Следователи начали проверку по факту исчезновения мужчин. Напомним, двое жителей поселка Новые Пески пропали в Пряжинском районе 2 мая. После того, как рыбаки перестали выходить на связь, их родственники обратились за помощью к правоохранителям.

В ходе проверки следователи назначат ряд экспертиз для установления причины гибели старшего из рыбаков. // Фото СК