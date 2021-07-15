Прокуратура выявила и закрыла незаконный детский лагерь в Карелии

Суд вынес решение об удовлетворении в полном объеме искового заявления прокурора Олонецкого района о запрете эксплуатации детского лагеря «Malina Camp», расположенного в районе деревни Вагвозеро Олонецкого района, со дня вступления решения суда в законную силу.

Прокурор района обратился в суд в июне 2021 года в связи с выявлением факта функционирования на территории района данного несанкционированного летнего детского лагеря.

В лагере на момент проверки находились 39 детей в возрасте от 7 до 11 лет, приехавших из-за пределов республики. В ходе выезда на территорию лагеря, проведенного прокуратурой района с привлечением уполномоченных органов, были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и противопожарного законодательства.

Соответствующие уведомления о размещении детей в территориальные органы Роспотребнадзора, МЧС, ГИМС организатором лагеря – индивидуальным предпринимателем – направлены не были. Само место пребывания детей на берегу озера для их размещения не приспособлено, территория не имеет ограждения, прибрежная зона не оборудована для купания и отдыха несовершеннолетних.

В ходе надзорных мероприятий индивидуальным предпринимателем не была представлена необходимая для функционирования лагеря документация, в том числе документы, удостоверяющие личности работников лагеря, сведения об отсутствии у них судимости, медицинские книжки поваров, договор на перевозку детей.

В настоящее время деятельность лагеря прекращена, несовершеннолетние отправлены домой и переданы законным представителям. // Фото: stavgorod.ru