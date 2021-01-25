Прокуратура Сортавалы поправила депутатов Кааламо

Сортавальская прокуратура, в ходе осуществления надзора в сфере муниципального нормотворчества, внесла представление об устранении нарушений закона в адрес совета Кааламского сельского поселения, сообщает сайт ведомства.

Депутаты, с участием прокурора Сортавалы, провели рассмотрение документа на заседании и приняли решение о внесении изменений и дополнений в устав Кааламского сельского поселения.

В устав внесено 26 изменений и дополнений, в число которых входят уточнение полномочий органов местного самоуправления, закрепление иных форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, а также установление дополнительных требований к соблюдению главой поселения антикоррупционного законодательства.

Фото с сайта forum.awd.ru