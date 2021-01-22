Следком завел уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних

Главным следственным управлением Следкома России возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, сообщает следком Карелии.

Заведение дела объясняют результатами проверки размещённых в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников.

Представитель Следкома на видео объясняет, что на территории России действуют ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В этой связи уполномоченными органами власти отказано в проведении 23 января 2021 года митингов.

Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках уголовного дела устанавливаются лица, опубликовавшие призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности.

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