Прокуратура проводит проверку после смертельной аварии в центре города

Прокуратура организовала проверку после аварии в центре Петрозаводска, в которой погиб один человек.

Жесткая авария произошла 22 апреля в 23:25. На пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина столкнулись автомобили Renault Logan и Kia Sportage. Предварительно установлено, что водитель кроссовера ехал на красный.

Водитель «Рено» погиб на месте. Другому участнику аварии госпитализация не потребовалась.

Прокуратура контролирует проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. // фото пресс-службы прокуратуры РК