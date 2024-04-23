23 апреля 2024, 08:08
Женщину спасли на пожаре на севере Карелии
Спасатели потушили загоревшийся диван в квартире в Ледмозеро
Вечером 22 апреля на пульт Единой службы спасения Муезерского района поступило сообщение о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном деревянном жилом доме в поселке Ледмозеро.
Когда пожарные вошли в горящую квартиру, там горел диван. В соседней комнате пожарные обнаружили нетрезвую хозяйку. Женщину вывели из горящего помещения.
После этого пожарные быстро справились с возгоранием. Огонь успел повредить только диван. Причину возгорания устанавливают. // фото иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»