10 марта 2022, 18:17
Прокуратура проводит проверку после инцидента с девочкой на «ватрушке»
Восьмилетняя девочка попала в больницу после катания на тюбинге в Северном Приладожье
Надзорный орган заинтересовался происшествием в поселке Ламберг, где во время катания на тюбинге пострадал ребенок.
Инцидент, как удалось установить предварительно, случился вечером 6 марта. Восьмилетняя девочка каталась на «ватрушке» на придомовой территории. Школьница ударилась об опору озерного причала и получила тяжелую травму. Ребенка госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ, а затем перевезли в Петрозаводск.
Прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП, также оценит, как исполняются родительские обязанности в семье, где растет ребенок.
По итогам проверки будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования. (фото ramenskoye.ru)