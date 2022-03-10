Прокуратура проводит проверку после инцидента с девочкой на «ватрушке»

Надзорный орган заинтересовался происшествием в поселке Ламберг, где во время катания на тюбинге пострадал ребенок.

Инцидент, как удалось установить предварительно, случился вечером 6 марта. Восьмилетняя девочка каталась на «ватрушке» на придомовой территории. Школьница ударилась об опору озерного причала и получила тяжелую травму. Ребенка госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ, а затем перевезли в Петрозаводск.

Прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП, также оценит, как исполняются родительские обязанности в семье, где растет ребенок.

По итогам проверки будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования. (фото ramenskoye.ru)