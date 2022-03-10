На севере Карелии мужчину осудили за серию краж

В Кемском районе осужден 44-летний местный житель. Мужчина признан виновным в серии грабежей и мелких хищений, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года ранее судимый мужчина несколько раз совершал хищения продуктов и алкоголя из магазинов. Он нигде не работает и злоупотребляет спиртным.

Суд посчитал, что исправление подсудимого невозможно без лишения свободы, и отправил его в колонию-поселение на 1 год 2 месяца и 10 дней. Фото pixabay.com/qimono