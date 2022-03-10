Нелепая авария во дворе в Петрозаводске попала на видео

Сегодня в 7:46 утра в Петрозаводске на улице Пограничной произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Авария случилась во дворе одного из домов. На кадрах видно, как мужчины пытались вытолкать автомобиль задним ходом. Горожане не рассчитали траекторию, в результате легковушка врезалась в другую припаркованную машину.

По данным паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», виновник аварии скрылся с места ДТП, его ищут.