10 марта 2022, 17:30
Нелепая авария во дворе в Петрозаводске попала на видео
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на улице Пограничной
Сегодня в 7:46 утра в Петрозаводске на улице Пограничной произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Авария случилась во дворе одного из домов. На кадрах видно, как мужчины пытались вытолкать автомобиль задним ходом. Горожане не рассчитали траекторию, в результате легковушка врезалась в другую припаркованную машину.
По данным паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», виновник аварии скрылся с места ДТП, его ищут.