Вандалы облили краской скульптуру медведя в центре Петрозаводска

В Петрозаводске неизвестные вандалы облили краской скульптуру медведя, расположенную в парке 50-летия пионерской организации. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

Градоначальнику пожаловалась на ситуацию одна из горожанок, которая наткнулась на «художества» во время прогулки с собакой.

Следы деятельности вандалов удалось оперативно ликвидировать. Днем памятник очистили сотрудники Городского комбината благоустройства. Фото vk.com