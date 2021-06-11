Прокуратура потребовала закрыть нелегальный летний детский лагерь

В Олонецком районе обнаружили детский летний лагерь, который не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Грубо говоря, лагерь оказался нелегальным. С проверкой в лагерь Malina Camp в районе деревни Вагвозеро нагрянула прокуратура, Роспотребнадзор, МЧС, полиция и чиновники.

На месте были зафиксированы многочисленные нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и противопожарного законодательства. На момент визита контролеров в лагере находились 39 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Организаторы лагеря не уведомили о размещении детей Роспотребнадзор, МЧС и ГИМС.

Как сообщили в прокуратуре, место лагеря оказалось не приспособлено для детского отдыха, территория не огорожена, берег не оборудован для купания и отдыха детей. Организаторы лагеря не смогли предъявить все документы на детей, документы, удостоверяющие личности работников и справку из МВД об отсутствии судимости, медицинские книжки поваров, договор на пользование территорией базы отдыха, договор на перевозку детей и программу обучения.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием запретить работу летнего лагеря и ходатайствовала оперативно запретить деятельность лагеря, пока будет длиться тяжба. В отношении предпринимателя, который организовал лагерь, возбудили несколько административных дел. (фото kgd.ru)