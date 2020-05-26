Прокуратура начала проверку по невыплате зарплаты на АО «Карелия ДСП»

Прокуратура Карелии проводит проверку соблюдения трудового законодательства по поступившим обращениям и сообщениям в средствах массовой информации о нарушении прав работников АО «Карелия ДСП» на своевременную оплату труда.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования,

– говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали о том, что этот вопрос рассматривался на комитете по экономической политике Законодательного собрания Карелии. На нем исполнительный директор АО «Карелия ДСП» заверил, что предприятие готово взять заем на выплату заработной платы, если предоставится такая возможность:

«Мы такой инструмент используем. Все будут только счастливы».

При этом он отметил, что это временная мера. По его словам, у завода есть возможность выплатить зарплату за счет собственных резервов, так как на складах скопилась продукция. Правда, потребуется время для реализации продукции.

Затем тема невыплаты зарплаты на АО «Карелия ДСП» поднималась на заседании ЗС РК. На нем заместитель премьер-министра Карелии Дмитрий Родионов рассказал, что сейчас карельские власти ведут переговоры с собственниками, которые проживают в Азербайджане. Те обещают постараться изыскать средства.

«Обещали до конца мая начать погашать долги по зарплате. Правительство Карелии, в свою очередь, готово субсидировать часть затрат на эти цели. И мы рассчитываем, что он эту субсидию потратит на выплату зарплаты на следующие месяцы», – пояснил вице-премьер.

От также сообщил, что все работники предприятия переведен на допсоглашение, они получают один МРОТ. Штатная численность сокращается, с «Карелия ДСП» уволились уже 10 человек. Долги по зарплате составляют 6,7 миллиона рублей.