Старые шины снова можно сдать в Петрозаводске

Жители Петрозаводска снова смогут сдать старые автомобильные шины в специальный пункт приема. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сдать старую резину горожане могут по адресу Вытегорское шоссе, 82. Прием автомобильных шин организует муниципальное предприятие «Автоспецтранс».

В мэрии Петрозаводска отметили, что шины относятся к отходам четвертого класса опасности. Они требуют специального обращения и утилизации. Ни в коем случае нельзя выбрасывать старую резину в обычное мусорные контейнеры.