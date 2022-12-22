Производство электротранспорта для детей хотят запустить в Карелии

В Петрозаводске представили новые образцы продукции для детей - электрические снегокаты и дрифт-трайки. Новинки уже прошли испытания. Компания ООО «Шеринг-Групп» собирается запустить производство новых моделей электротранспорта в 2023 году. Фонд венчурных инвестиций Карелии предоставит компании льготный заем, 8 миллионов рублей, на создание производственной площадки. Об этом сообщили в республиканском Минэке.

Мощность электроснегокатов и дрифт-трайков - 700 Вт. Этого должно хватить, чтобы ездить без подзарядки до 2 часов и развивать скорость до 25 км/ч. На снегокате могут одновременно сидеть ребенок и взрослый, если общий вес не превысит 80 кг. Такая техника будет стоить около 45-50 тысяч рублей.

Дрифт-трайк – это электровелосипед. Задние колеса имеют низкое сцепление с дорогой. Максимальная нагрузка на него 50 кг. Стоить такая техника будет дороже – около 120 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году компания начала производить всепогодные полноприводные электробайки. Производитель намерен расширить модельный ряд и выпускать снегоходы, гидроциклы, мотоциклы и другие технику. // фото пресс-центр Минэк РК