Производство дефицитного «КовиВака» в России прекратили

Вакцину против коронавируса «КовиВак» в России больше не выпускают. Как сообщила РБК компания «Нанолек», это объясняется отсутствием спроса.

- От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы «КовиВака,

- рассказал 18 мая первый заместитель руководителя фармацевтической компании Максим Стецюк.

«Нанолек» не может окупить свои затраты на производство 500 тысяч доз «КовиВака». Прибыльно вакцину делать только от нескольких миллионов доз.

Пока что партия в 500 тысяч доз хранится на складе. Когда пандемия ковида была в разгаре, россияне стояли в очередях именно за «КовиВмком», предпочитая привиться именно им.

Если вакцина будет востребована, в «Нанолеке» обещали быстро возобновить производство. // Фото: fb.ru